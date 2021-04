Energica: vinto bando regione Emilia-Romagna, oltre 800 mila euro di investimenti in R&S

Redazione Finanza 19 aprile 2021 - 14:09

MILANO

Energica Motor Company si è aggiudicata il bando della Regione Emilia-Romagna che promuove gli investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio. Nel dettaglio, il gruppo modenese delle moto elettriche si è aggiudicata un contributo a fondo perduto pari a 819 mila euro che andrà a finanziare gli investimenti già previsti nel piano industriale.La Regione ha messo a disposizione 7,3 milioni di euro per un investimento complessivo da 17,7 milioni nell'ambito del quarto bando attuativo della legge 14/2014, ed Energica, grazie al piano di investimenti innovativi previsti nel proprio piano industriale, è risultata tra i beneficiari insieme ad altre 7 aziende del territorio, inclusi big come Ferrari e Menarini.