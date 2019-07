Energica tonica in Borsa, sponda da nuovo accordo commerciale nei Paesi Bassi

Daniela La Cava 2 luglio 2019 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Seduta intonata al rialzo per Energica Motor Company a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di oltre il 3,5% a 2,62 euro. Ieri la società attiva a livello internazionale nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha compiuto un nuovo passo nel percorso di affermazione in Europa (in particolare nei Paesi Bassi). La casa modenese ha infatti firmato un nuovo accordo con Energica Brabant, parte di PGZ, un'azienda con decenni di esperienza nel mercato automotive di lusso fondata negli anni '80. Energica Brabant si trova a Oirschot, vicino a Eindhoven, una regione dei Paesi Bassi."Energica Brabant contribuirà ad aumentare ulteriormente la presenza di Energica nei Paesi Bassi, dove la nostra azienda ha già un importatore con 2 concessionari e 2 centri di assistenza", afferma Giacomo Leone, Energica sales & field marketing director.