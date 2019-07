Energica tonica in Borsa: MotoE al debutto al Sachsenring

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Energica Motor Company che ha fatto il suo debutto sul circuito di Sachsenring nel weekend inaugurale di MotoE. "La serie - ricorda la società in una nota - aveva subito uno stop a causa dell’incendio di Jerez ma grazie al duro lavoro dello staff Energica, è stato ripristinato in meno di tre mesi il parco moto e tutto il materiale accessorio necessario allo svolgimento del campionato, garantendo il regolare svolgimento della coppa nella sua completezza"."È molto emozionante essere qui, per noi MotoE è una scelta di business, siamo un’azienda giovane e siamo i primi a produrre e vendere questo tipo di veicoli in tutto il mondo - ha dichiarato Livia Cevolini, ceo di Energica -. Per noi essere presenti oggi è importante dal punto di vista commerciale, ma non solo, siamo anche grandi appassionati di corse quindi essere coinvolti in prima persona, fare storia e fare un percorso innovativo nell’ambito racing è davvero emozionante. Siamo felici di essere qui come protagonisti ". La gara inaugurale MotoE ha visto come vincitore il finlandese Niki Tuuli in sella alla sua Ajo MotoE Energica Ego Corsa.Il titolo della società modenese delle moto elettriche sale di circa il 2,6% a 2,76 euro per azione.