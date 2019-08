Energica, stretto nuovo accordo commerciale in Germania

Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 15:51

Energica Motor Company, la casa produttrice di moto elettriche quotata sul listino Aim Italia, ha firmato un nuovo accordo in Germania. Il partner è Oliver Mader, nell'area del Nordreno-Vestfalia, la più grande regione metropolitana della Germania con oltre 5 milioni di abitanti. Secondo Gerhard Ziegler, Energica area sales manager, questa regione è il luogo ideale per lo sviluppo della mobilità elettrica e, in particolare, per le moto ad alte prestazioni.