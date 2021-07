Energica: sottoscritto accordo per raddoppio e acquisizione immobili della sede operativa

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company, riunitosi nella tarda serata di venerdì 2 luglio sotto la presidenza di Franco Cevolini, ha approvato l’accordo per l’acquisizione degli immobili di Soliera (MO) via Scarlatti n. 10 e n. 20. Lo rende noto il big italiano della auto elettriche precisando che il civico 20 è già la sede operativa di Energica, attualmente concesso in locazione, che con l'aggiunta del civico n.10 andrà a raddoppiare sia l’area produttiva sia quella degli uffici.Nel dettaglio, l’accordo prevede il trasferimento degli immobili e dell'officina elettrica (campo fotovoltaico) posta sui tetti dei due capannoni, per un corrispettivo complessivo fissato in circa 6 milioni di euro da corrispondere entro il 30 giugno 2024 (di cui 250 mila euro già versati alla firma dell’accordo). "Si rafforza dunque l’identità sostenibile e green di Energica che, oltre alle moto elettriche, sfrutterà energia da fonti rinnovabili per la propria produzione", conclude la nota.