Energica: siglato nuovo accordo commerciale in Italia

9 marzo 2021

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia con Teknomoto. Il nuovo concessionario si trova in Sardegna, Cagliari. "La Sardegna conta oltre 500 colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ha recentemente diramato dei bandi che incentivano la transizione ecologica dai veicoli a motore termico ai veicoli a propulsione elettrica”, ha sottolineato Roberto Pilloni, Teknomoto owner.“Il nuovo accordo con Teknomoto rappresenta per noi un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete di distribuzione nel nostro Paese”, commenta Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. L’interesse crescente italiano verso l’elettrico emerge anche dai dati di mercato: il 2020, nonostante sia stato un anno complesso, ha chiuso con un incremento positivo che ha interessato tutti gli ambiti del segmento elettrico. Le moto in particolare hanno segnato un +125,7%. Secondo le stime di Motus-E la crescita dei punti di ricarica rispetto al 2019 è stata dell’81%, numeri destinati a crescere grazie anche al piano nazionale Enel X che prevede 14mila stazioni di ricarica entro il 2022.