Energica, siglato nuovo accordo commerciale in Italia

Valeria Panigada 21 giugno 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor, società quotata sul listino Aim Italia e specializzata nelle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia. In particolare con E-Moto, un retail specializzato in veicoli elettrici. Il nuovo partner servirà l'area siciliana. La regione Sicilia ha recentemente approvato un piano per la mobilità elettrica che prevede la realizzazione di circa 2mila punti di ricarica entro il 2022.