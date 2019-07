Energica: siglato accordo con Dell'Orto per sviluppo "Power Unit"

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company e Dell’Orto, storica azienda produttrice di sistemi di iniezione elettronica, hanno stretto un accordo di collaborazione per la realizzazione e commercializzazione di una nuova tipologia di Power Unit destinata a moto elettriche (EV) small size (range di potenza fino a 8/11kW) e medium size (range di potenza fino a 30 kW). Attraverso l’intesa le due società puntano a proseguire il proprio percorso di sviluppo ed espansione nei segmenti EV small e medium size attesi in forte crescita.Nel dettaglio, il progetto - si legge in una nota - si pone l’ambizioso obiettivo di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate ai grandi produttori operanti nel settore delle “due ruote” e combina il know-how unico di Energica nella motorizzazione elettrica con le competenze progettuali di Dell’Orto nei sistemi di iniezione, nonché la capacità produttiva e commerciale in Europa, Cina e India.L’accordo prevede lo sviluppo comune di un sistema innovativo sulla base del know how delle due aziende ed un modello di revenues sharing del 50% sulla sua commercializzazione.Dell'Orto opera nella produzione di sistemi di alimentazione, per grandi produttori delle “due ruote”, tra cui Piaggio, Bmw, Ktm, Peugeot, Kymco, Sym, e grandi gruppi automotive come Fca, General Motors, Psa, Bmw, Renault, Volvo, Mahindra.