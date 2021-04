Energica sigla nuovo accordo commerciale in Qatar

Alessandra Caparello 14 aprile 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo commerciale nell’area GCC con Rotor Mobility Trading. Il nuovo concessionario si trova in Qatar ed è leader del settore e distributore chiave di marchi esclusivi legati alla mobilità elettrica su due, tre e quattro ruote, con particolare attenzione alla fornitura di prodotti innovativi e conformi ESG in Medio Oriente e GCC."Siamo felici di lavorare con Energica per continuare a stabilire un percorso di sviluppo green, in linea con Qatar Vision 2030 e l'obiettivo dichiarato dal paese verso la sostenibilità ambientale. Crediamo che il marchio Energica influenzerà ulteriormente il passaggio del nostro territorio verso la mobilità elettrica, e verso un ambiente più pulito e sicuro" dichiara Sheikh Faisal Jassim M Al - Thani, Co-founder of Rotor Mobility Trading.