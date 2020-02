Energica schiva le vendite, Sprint Filter è il nuovo partner tecnico

Daniela La Cava 25 febbraio 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Energica schiva le vendite a Piazza Affari, registrando sull'Aim Italia un rialzo di oltre l'1 pr cento. Il big italiano delle moto elettriche ha annunciato l'arrivo di Sprint Filter in qualità di partner tecnico di Energica (single manufacturer della FIM Enel MotoE World Cup). Sprint Filter è una azienda di livello mondiale con quasi 70 anni di esperienza nella produzione di filtri aria e sistemi di aspirazione. Il gruppo si caratterizza per la continua ricerca e sperimentazione di tecnologie avanzate, "pertanto metterà a disposizione - si legge in una nota - tutto il proprio know-how insieme a filtri aria dedicati per le 18 Ego Corsa, che scenderanno in pista nella seconda edizione della MotoE World Cup, il cui round inaugurale sarà il prossimo 3 maggio a Jerez de la Frontera, in Spagna".