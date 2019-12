Energica rafforza rete commerciale in Italia, siglato accordo con BR Moto

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia. Il nuovo rivenditore è BR Moto, a Salerno.“L’accordo con BR Moto rappresenta per noi un'ulteriore tassello nello sviluppo della rete vendita nel nostro Paese", ha commentato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. Energica si aspetta un rinnovo ed una estensione degli incentivi governativi all'acquisto di veicoli elettrici anche per l'anno prossimo. Il 2019 ha segnato un traguardo importante per la diffusione dei veicoli elettrici in Italia: per la prima volta, ad aprile, è stata superata la soglia dei 1.000 veicoli immatricolati in un mese. Secondo lo Smart Mobility Report del Polimi si prevedono da 2,5 a 7 milioni veicoli elettrici in circolazione entro il 2030.