Energica prosegue espansione commerciale: arriva nuovo accordo in Romania

Daniela La Cava 21 gennaio 2022 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha siglato di un nuovo accordo commerciale in Romania con Zeno Electric Store. Il nuovo importatore è specializzato nella vendita di veicoli elettrici ed è la prima azienda ad importare le moto Energica in Romania. Lo rende noto la società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico fino al 2022 del campionato FIM Enel MotoE World Cup."Siamo veramente entusiasti di rappresentare il marchio Energica in Romania. Il brand italiano è leader nel settore della produzione di moto elettriche ad elevate performance, ed è per noi motivo di vanto collaborare con una società che esporta in tutto il mondo le moto elettriche più veloci sul mercato, frutto di anni di esperienza in MotoE", ha dichiarato Daniel Popescu, co-founder di Zeno Electric Store.La Romania è un mercato in continua espansione per tutti i tipi di veicoli elettrici; infatti, le vendite di questi sono aumentate anno dopo anno. Il mercato degli EV ha raggiunto il 16% della quota di mercato nel 2021, grazie anche agli incentivi governativi disponibili in Romania dal 2019.