Energica: portafoglio ordini per oltre 4,1 mln (+83% a/a)

Redazione Finanza 31 maggio 2021 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha comunicato che il valore del portafoglio ordini che, alla data odierna, si attesta a oltre 4,1 milioni di euro, in crescita di circa l’83%, a cambi costanti, rispetto allo stesso periodo del 2020 e pari a circa il 67% dell’intero fatturato 2020, confermando il trend di crescita registrato da inizio anno. I principali mercati serviti sono Stati Uniti e Germania, le crescite più elevate in Taiwan, UK, Italia e Francia, il che attesta il consolidamento della presenza di Energica a livello mondiale e conferma l’interesse per il brand e le prestazioni delle moto Energica. Come noto, ricorda l'azienda modenese, il 2021 sta evidenziando tuttavia delle difficoltà in termini di rallentamenti e disponibilità nella supply chain e nei trasporti interessando le aziende a livello globale e causando anche per Energica slittamenti delle consegne e del fatturato."Gli ordinativi continuano a crescere, abbiamo già raggiunto un valore pari ai 2/3 dell’intero fatturato 2020 - commenta Livia Cevolini, ceo di Energica -. Nel corso del nuovo anno si stanno osservando delle difficoltà nei trasporti e nella supply chain che peraltro interessano non pochi settori industriali anche a livello globale. Questo sta determinando dei rallentamenti anche per la nostra azienda ma stiamo aumentando ulteriormente i nostri sforzi per ridurre al minimo i relativi impatti sullo slittamento delle consegne e del fatturato".