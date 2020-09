Energica: portafoglio ordini cresciuto a 4,3 mln nei primi otto mesi nonostante frenata Covid

Valeria Panigada 7 settembre 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Continua la crescita del portafoglio ordini di Energica Motor Company. La casa modenese delle moto elettriche ad elevate prestazioni, quotata sul listino Aim Italia, ha registrato un controvalore del portafoglio ordini di 3,7 milioni al 30 giugno e di 4,3 milioni al 31 agosto, rispettivamente pari al 165% e al 190% del fatturato derivante dalle vendite di moto dell’intero 2019 (2,3 milioni), superando il 200% dell’intero portafoglio 2019 in termini di unità vendute.“Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo, siamo estremamente soddisfatti dei risultati che continuiamo ad ottenere e del riscontro fortemente positivo del mercato internazionale sui nostri prodotti - ha commentato Livia Cevolini, CEO di Energica - Il mercato elettrico, al contrario di quello tradizionale, si conferma tra i principali macro trend in crescita nell’economia globale. La produzione Energica continua ad accelerare per allinearsi alla straordinaria crescita del portafoglio ordini che nei primi 8 mesi dell’anno è pari ad oltre il 200% dell’intero ordinato 2019”.