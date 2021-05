Energica: partnership tecnologica con Reinova

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha annunciato di avere siglato una nuova partnership con Reinova, l’innovativo polo di eccellenza per lo sviluppo e la validazione di componenti per il Powertrain elettrico e ibrido per la mobilità sostenibile. Nella nota si precisa che la sede di Reinova sarà vicino allo stabilimento Energica e amplierà la Electric Valley, che la casa motociclistica italiana ha saputo costruire negli ultimi 10 anni della sua storia.L'accordo triennale che legherà Energica a Reinova sarà incentrato su una industrial partnership con l’obiettivo di sviluppare test tecnologici che riguarderanno lo sviluppo e la validazione di componenti per la e-mobility, che comprenderanno anche moduli e batterie.