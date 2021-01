Energica: ordine record da Taiwan per €836mila

Daniela La Cava 25 gennaio 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Energica ha confermato oggi la ricezione di un ordine di produzione record da parte dell'importatore di Taiwan, Russ Tiger Enterprise. L'ordine ricevuto, spiega la società modenese, è per il batch più significativo della storia della società ricevuto in un'unica tranche e comprende tutti i modelli della gamma Energica, per un valore complessivo di 836mila euro. Con questo ordine record Energica aggiunge un ulteriore 14% dell'intero fatturato 2020 ai valori indicati lo scorso 19 gennaio, arrivando quindi a un 28% più 11% da floorplan USA.