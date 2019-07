Energica: nuovo accordo con partner commerciale a Hong Kong

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 17:17

Prosegue il percorso di espansione internazionale di Energica Motor Company. La società di Modena, attiva nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni, fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, entra nel mercato asiatico con un nuovo accordo commerciale siglato con RYDU. Il nuovo partner ha sede ad Hong Kong e dispone di due showroom a Kowloon, uno dei quali interamente dedicato alle moto elettriche."Hong Kong è un mercato chiave per Energica in Estremo Oriente", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "Grazie a questo nuovo accordo, Energica inizia oggi un nuovo percorso di sviluppo nell’area asiatica e si consolida nella città di Hong Kong, che registra uno dei più alti volumi di veicoli elettrici e stazioni di ricarica pro capite, uno sviluppo reso possibile dagli incentivi governativi e dall’assenza di imposte di immatricolazione che renderanno estremamente vantaggioso l’acquisto di una moto Energica per i riders della città".