Energica: nuovo accordo commerciale in Russia

Redazione Finanza 24 gennaio 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita commerciale di Energica Motor Company. La società modenese leader nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un nuovo accordo commerciale in Russia con Romanov Motors. Il nuovo concessionario, con sede a Mosca, ha un’esperienza di oltre 14 anni in ambito elettrico, soprattutto per quanto riguarda la vendita, il noleggio e la manutenzione di veicoli elettrici. Ora, Romanov Motors ha deciso di firmare un accordo commerciale con Energica Motor Company per ampliare la sua offerta di mercato.