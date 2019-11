Energica: nuovo accordo commerciale in Italia, il partner è GP One Milano

Valeria Panigada 4 novembre 2019 - 12:06

Energica Motor si rafforza in Italia con un nuovo accordo commerciale. La casa modenese di moto elettriche ha firmato una partnership commerciale con GP One Milano. “Il nuovo accordo con GP One Milano - ha commentato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - rappresenta per noi un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete di distribuzione nel nostro Paese".Energica si aspetta un rinnovo degli incentivi governativi anche per il 2020 per consolidare il percorso di crescita del mercato elettrico iniziato nel 2019. L'Italia è il paese europeo con il più alto rapporto tra strutture di ricarica e veicoli elettrici. Inoltre, grazie al piano di investimenti di Enel X da 300 milioni, l'Italia raggiungerà i 28.000 punti di ricarica entro il 2022.