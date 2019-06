Energica: nuovo accordo commerciale in Gran Bretagna, titolo accelera (+6%)

Valeria Panigada 28 giugno 2019 - 10:59

Energica Motor Company, la casa modenese delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha siglato un nuovo accordo commerciale in Gran Bretagna. Il nuovo partner è la English Electric Motor, una delle concessionarie di moto elettriche commercialmente più performanti in Gran Bretagna. "E' il partner ideale - ha commentato Giacomo Leone, direttore commerciale del gruppo di Modena - per posizionare Energica come marchio leader in Uk". Solo ieri il gruppo delle moto elettriche ha annunciato un accordo commerciale in Sudafrica. Il titolo, quotato sul listino Aim Italia, festeggia la notizia accelerando a Piazza Affari con un +5,8% a 2,54 euro.