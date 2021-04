Energica: nuovo accordo commerciale in Germania con Superbike Centrum

simone borghi 1 aprile 2021 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo commerciale in Germania con Superbike Centrum. Il nuovo concessionario si trova a Melle, in Bassa Sassonia, e ha più di 15 anni di esperienza nella vendita di moto premium.“La partnership con Superbike Centrum colmerà il divario tra l'area metropolitana Reno-Ruhr e i nostri concessionari situati nell'area nord e orientale”. Afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "Superbike Centrum, oltre a disporre di una forte clientela, è anche molto attivo nell'organizzazione di corsi di formazione in pista nella propria area, offrendo così una vasta gamma di ulteriori interessanti opportunità per future collaborazioni e progetti congiunti".