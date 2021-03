Energica: nuovo accordo commerciale in Germania

Alessandra Caparello 2 marzo 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo commerciale in Germania con eBike-Store Rheinfelden.Il nuovo concessionario si trova nel sud-ovest della Germania, vicino al confine svizzero e francese, nell'area di Loerrach, Friburgo, Bad Saeckingen, e ha più di 15 anni di esperienza nella gestione di attività retail premium. Secondo il dipartimento dei trasporti tedesco KBA, le vendite di veicoli elettrici in Germania sono triplicate rispetto al 2020, grazie anche ad un'offerta di prodotti più diversificata e di una tecnologia più affidabile. “Data la leadership tecnologica di Energica nelle moto elettriche ad elevate prestazioni e la continua crescita della rete di vendita tedesca siamo fiduciosi di aumentare ulteriormente la nostra brand awareness insieme ai nostri dati di vendita nel mercato tedesco” come afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director.