Energica: nuovo accordo commerciale in Europa Centrale

24 maggio 2019

Energica Motor Company prosegue il suo percorso di crescita in Europa. La società modenese, attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo con E-Motorstore, retail specialist di moto elettriche con una rete di vendita in rapida crescita. Il nuovo partner commerciale, si legge nella nota, servirà aree dedicate in Germania, Austria e Svizzera. Energica è già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup. A Piazza Affari il titolo Energica avanza di circa l'1,7% a 2,39 euro.