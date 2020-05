Energica: nuovo accordo commerciale in California

simone borghi 26 maggio 2020 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company continua il suo percorso di affermazione negli Stati Uniti con un nuovo accordo commerciale raggiunto in California con Pro Italia Motors.Il nuovo dealer è situato a Glendale, in California, in una posizione chiave per l'area di Los Angeles.Negli Stati Uniti 6 veicoli elettrici su 10 sono guidati proprio da californiani, rappresentando il 5,5% di tutti i veicoli immatricolati nello stato, contro meno del 2% per il Paese nel suo complesso.Le vendite di veicoli elettrici in California superano ogni altro stato e stanno crescendo più rapidamente: nel 2019 gli EVs negli Stati Uniti sono diminuiti del 9%, ma sono cresciuti in California del 5%, dove le nuove vendite ICE convenzionali sono scese del 5,5%.Per quanto riguarda i punti di ricarica, la California ad oggi raggiunge i 26.000 charging points - un terzo di tutti quelli negli Stati Uniti, inoltre sta investendo $ 2,1 miliardi nell'espansione di tale rete per supportare l’obiettivo ambizioso di sostituire in EVs entro il 2050 oltre 5 milioni di veicoli a combustione interna.