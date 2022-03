Energica lancia Energica Inside, il partner per la transizione elettrica

Redazione Finanza 18 marzo 2022 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Energica ha presentato Energica Inside, la nuova business unit dedicata alla produzione di powertrain, assemblaggio batterie e tecnologie per veicoli elettrici.La partnership tra Energica Inside e altre aziende italiane come Dell’Orto e Reinova, si legge in un comunicato, ha già permesso di realizzare progetti innovativi per la mobilità urbana come E-Power e CEMP, oltre a spaziare in altri settori, come quello navale e aereo, grazie alla collaborazione con Sealence e all’integrazione di sistemi per le imbarcazioni del jet elettrico brevettato DeepSpeed. Inoltre, la Business Unit ha già avviato progetti in Asia e America."Oltre dieci anni di esperienza pioneristica sono il nostro miglior biglietto da visita per le aziende che chiedono un aiuto concreto per affrontare il passaggio all’elettrico. Energica ha affrontato queste sfide molto tempo fa, dalla progettazione del prodotto, dall’ingegneria, alla prototipazione, dalla produzione e scalabilità alle vendite. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro know-how anche ad altri mercati", ha commentato Carlo Iacovini, general manager di Energica Inside.