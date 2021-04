Energica: l’assemblea approva il bilancio 2020 e il rinnovo della Governance

simone borghi 30 aprile 2021 - 10:42

MILANO

L’assemblea degli azionisti di Energica Motor Company ha preso visione del bilancio consolidato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Il fatturato è pari a 6 milioni, con una decisa crescita del +91% rispetto all’esercizio precedente.Migliora l’Ebitda, negativo per 4,4 milioni rispetto al risultato negativo per 4,9 milioni dell’esercizio precedente, sostenuto dall’andamento dei ricavi totali.Il risultato netto, con una perdita di 6,3 milioni, è in miglioramento rispetto al risultato negativo per 7,7 milioni al 31 dicembre 2019.Infine, l’assemblea ha deliberato la nomina del cda, fissando in 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.