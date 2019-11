Energica: in crescita il fatturato atteso nel 2019, +50% rispetto all'anno precedente

Alessandra Caparello 25 novembre 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Il fatturato di Energica crescerà del 50% nel 2019, a 3,25 milioni di euro contro i 2,15 mln del 2018. Così il cda della società specializzata a livello internazionale nel settore delle moto elettriche di alta gamma ed elevate prestazioni, secondo cui l’incremento del 50%verrà realizzato anche grazie alla crescente visibilità ottenuta negli ultimi mesi dal MotoE e nonostante il ritardo di 4 mesi nell’avvio del campionato mondiale.Il top management di Energica ritiene che il trend positivo delle vendite possa confermarsi nel prossimo anno anche a seguito del successo riscontrato dalle novità “MY2020” presentate ad Eicma 2019. “Siamo soddisfatti dei risultati molto positivi ottenuti per l’anno 2019 che riteniamo possa raggiungere un fatturato in crescita di oltre il 50% rispetto al 2018” afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A. “Anche in considerazione del fortissimo interesse ottenuto dalle novità MY2020 presentate a Eicma 2019 stiamo avviando un incremento dell’efficienza nella nostra supply chain al fine di realizzare una produzione anticipata superiore rispetto al previsto”.