Energica: il CdA approva il business plan e il budget 2022-2024

simone borghi 23 novembre 2021 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Il CdA di Energica ha approvato il business plan e il budget 2022-2024.Per il 2022 la società prevede il raggiungimento di ricavi pari a 19 milioni di euro, un EBITDA negativo per 3,6 milioni, finanziamenti intercompany per 7,5 milioni, spese per investimenti materiali per 7,2 milioni e investimenti immateriali per 600 migliaia. L’obiettivo di un EBITDA positivo viene dunque spostato al 2023, con un lieve ritardo rispetto a quanto comunicato in precedenza.Infine, con l’approvazione del business plan e del budget 2022-2024, risulta avverata una tra le condizioni al perfezionamento dell’Opa promossa da Ideanomics previste dall’accordo quadro tra CRP Meccanica, Maison-ER & Cie, CRP Technology, Andrea Vezzani e Giampiero Testoni ed Energica con Ideanomics.