Energica: il 2020 inizia con record per portafoglio ordini

Daniela La Cava 10 gennaio 2020 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Il 2020 inizia bene per Energica Motor Company. La società modenese, leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche di alta gamma ed elevate prestazioni, ha registrato un portafoglio ordini all’8 gennaio per un valore di circa 1,4 milioni di euro, pari a oltre il 40% dell’intero fatturato preliminare del 2019 comunicato lo scorso 25 novembre 2019 (3,25 milioni, +50% rispetto all'esercizio 2018).Per la prima volta, segnala una nota, l'azienda emiliana ha raccolto pre-ordini della gamma MY2020 presentata a Eicma 2019 lo scorso novembre a Milano. Con la nuova power unit da 21,5 kWh, Energica ha ridefinito nuovi e più elevati standard di performance, suscitando grande interesse ed entusiasmo nel settore. Eva Ribelle è la moto più ordinata in assoluto.Alla luce di questo positivo riscontro, la società ha deciso di avviare "un incremento dell’efficienza nella supply chain al fine di realizzare una produzione anticipata superiore rispetto al previsto". Il trend positivo si registra sia in Europa che negli Stati Uniti che si confermano tra i mercati primari per Energica e dove la gamma MY2020 sarà lanciata nel primo trimestre garantendo ulteriori traguardi di crescita."Il 2020 si preannuncia come un anno di significativa crescita grazie alla nuova gamma Energica sul mercato e con la seconda stagione MotoE in partenza il prossimo maggio", afferma Livia Cevolini, ceo Energica Motor Company.