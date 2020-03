Energica, firmato nuovo accordo commerciale negli Emirati Arabi

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale negli Emirati Arabi. Il nuovo importatore Wheels of Arabia General Trading Wholesalers è situato a Dubai e coprirà la regione. “Wheels of Arabia contribuirà ad affermare la presenza di Energica nell'area UAE”, ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. La casa modenese sottolinea come gli Emirati Arabi hanno l’obiettivo di rafforzare il mercato dei veicoli elettrici nei prossimi 20 anni. Il governo mira a incrementarne l’uso del 20% quest'anno arrivando a più di 40.000 veicoli in tutto il paese entro il 2030.