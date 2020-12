Energica, firmato nuovo accordo commerciale in Israele

Valeria Panigada 11 dicembre 2020 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Israele con Lee-Gal Motorbikes, distributore multibrand a Tel Aviv. "Il segmento elettrico in Israele è ancora in una fase iniziale ma crediamo che con il giusto supporto della nostra azienda si possano ottenere ottimi risultati - afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - Il mercato mediorientale rappresenta per la nostra azienda un potenziale di sviluppo, in linea con la strategia di crescita del brand”. Inoltre il ministro dell'Energia prevede di realizzare 2.000 stazioni di ricarica pubbliche entro la fine del 2021.