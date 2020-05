Energica, firmato nuovo accordo commerciale in Francia

Valeria Panigada 5 maggio 2020 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Francia. Il nuovo dealer e-DC CENTER è situato a Lione e "contribuirà ad aumentare ulteriormente la presenza di Energica nell'area EMEA, dove l'azienda ha già 45 dealers”, ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. La Francia si conferma il secondo mercato in Europa per le moto a propulsione elettrica e presenta buone premesse per il futuro, soprattutto dopo che il governo di Macron ha assegnato un bonus di 900 euro per l'acquisto di moto elettriche.