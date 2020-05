Energica: firmato nuovo accordo commerciale in Belgio

Valeria Panigada 29 maggio 2020 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni e quotata sul listino Aim Italia, ha firmato un nuovo accordo commerciale estero in Belgio. Il nuovo dealer Schockaert Motorservice è situato ad Aalst. “Schockaert Motorservice contribuirà ad aumentare ulteriormente la presenza di Energica nell'area EMEA, dove la nostra azienda ha già 45 dealer”, ha sottolineato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. Il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo rapidamente in Belgio. Nel primo trimestre del 2020, le vendite di veicoli plug-in sono aumentate del 91%, inoltre il paese offre di coprire il 30% del prezzo di acquisto di un veicolo elettrico. L'annuncio di questo nuovo accordo commerciale fa seguito a quello di soli due giorni fa raggiunto dal gruppo in California e a quello firmato in Francia a inizio mese.