Energica, firmati nuovi accordi commerciali in Germania

23 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni quotata sul listino Aim Italia, ha firmato nuovi accordi commerciali in Germania che copriranno le aree di Augsburg, Norimberga e Amburgo. Nello specifico, a Norimberga e Augsburg, le maggiori città della Baviera subito dopo Monaco, il marchio Energica sarà rappresentato da Autohaus Steppe e Richter + Zech. Nella città portuale di Amburgo, la seconda città più grande della Germania, le moto Energica saranno presenti presso Evectro Mobility. Con questi nuovi accordi, i dealers della casa motociclistica in Germania salgono a 12. Si tratta del mercato europeo in cui Energica è maggiormente presente.“La Germania si sta confermando leader in Europa in termini di vendite di veicoli elettrici e l'impegno su questo mercato sembra destinato ad aumentare grazie anche agli incentivi statali", ha precisato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director, aggiungendo che in questo primo trimestre dell'anno la quota di mercato dei veicoli elettrici continua a crescere, raggiungendo il 6,9% nel mese di febbraio.