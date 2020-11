Energica: fatturato prelim. 2020 atteso a quota 6 mln

Daniela La Cava 12 novembre 2020 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company ha comunicato la stima del fatturato per l’esercizio 2020 che dovrebbe attestarsi a circa 6 milioni di euro, pari al 187% del fatturato 2019 (3,2 milioni). "Tale dato, non ancora soggetto a revisione, potrebbe subire delle variazioni in ragione di eventuali slittamenti di consegna dovuti a dinamiche di trasporto e sdoganamento relative al mercato americano", spiega la società modenese delle moto elettriche.Il top management ritiene che il trend positivo delle vendite "possa confermarsi nel prossimo anno, alla luce del backlog ad oggi registrato pari a 2 volte e mezzo l'ordinato 2019 come unità, per un controvalore superiore a 5 milioni".