Energica espande la rete commerciale in US, nel New England

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company S.p.A. sigla un nuovo accordo commerciale con Energica of New England. Il nuovo dealer ha sede a Gardner, Massachusetts e servirà anche tutta l’area del Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island e Vermont.Il Massachusetts, terzo stato più ricco degli Stati Uniti, ha in previsione 300.000 veicoli elettrici in circolazione entro il 2025, (23% delle vendite), in aggiunta Eversource Energy, il più grande fornitore di energia del New England, prevede di aggiungere 3.500 nuovi punti di ricarica. "Sicuramente la prossima area americana a spingere sull’elettrico sarà il nord-est, in particolare il New England". ha dichiarato Stefano Benatti, CEO, Energica Motor Company Inc.