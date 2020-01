Energica entra in Giappone, stretto accordo commerciale con Estar & Co

Valeria Panigada 16 gennaio 2020 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società quotata sul listino Aim Italia leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, continua il suo percorso di espansione internazionale entrando ufficialmente nel mercato giapponese. La casa motociclistica ha siglato un accordo commerciale con Estar & Co, che si trova a Kobe, vicino a Osaka. "Il Giappone è un mercato chiave per Energica - ha detto Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - "Siamo lieti di accogliere Estar & Co Ltd nella nostra rete; questo nuovo accordo non può che migliorare il nostro percorso di sviluppo commerciale nell’area asiatica".Il mercato giapponese delle moto elettriche è uno dei più maturi al mondo, inoltre il Giappone è stato tra i primi paesi impegnati nello sviluppo della mobilità sostenibile negli ultimi due decenni. L'impegno del governo giapponese per ridurre le emissioni ha comportato anche ingenti investimenti nello sviluppo di infrastrutture di ricarica: il paese ha ora più punti di ricarica che stazioni di servizio.