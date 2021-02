Energica e progetto Intelligenza artificiale su due ruote: partnership con Cellularline e Alascom

Redazione Finanza 22 febbraio 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Energica ha annunciato di avere avviato una collaborazione con Cellularline e Alascom per un progetto tecnologico di intelligenza artificiale sviluppato sulle moto Energica ma adattabile a ogni veicolo elettrico. Il progetto è finalizzato allo sviluppo di un protocollo di comunicazione tra i motociclisti Energica e i prodotti Cellularline-Interphone attraverso l'app Alascom scaricata sul cellulare. Nel dettaglio, il pilota, tramite il collegamento tra l'app Alascom e la funzione Ok Google o Hey Siri del proprio telefono, può interagire con la moto grazie all'interfono. La moto risponderà tramite Bluetooth e il pilota potrà ascoltarla tramite lo stesso interfono."L'intelligenza artificiale è un trend in grande crescita soprattutto nell'iterazione tra pilota e veicolo", afferma Giampiero Testoni, cto Energica Motor Company, spiegando che "anche su questo campo perseguiamo da anni l'innovazione per offrire ai nostri clienti un prodotto che sia allo stato dell’arte, utile e responsive il più possibile. Grazie a questo innovativo sistema di comunicazione, il pilota potrà facilmente reperire informazioni sul proprio veicolo senza distrazioni di guida. Per lo sviluppo di questo progetto, ci siamo affidati a leader del settore come Cellularline e Alascom".