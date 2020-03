Energica: due nuovi turni di produzione dopo 'significativo aumento richieste'

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, nel rispetto delle misure restrittive imposte dal Dpcm firmato in data 8 marzo, ha ufficializzato la necessità di incrementare la turnazione in virtù del relativo aumento dei volumi produttivi. Lo rende noto la società attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup in un comunicato. In particolare, a seguito della crescita del portafoglio ordini 2020 che ha raggiunto a fine febbraio il 100% del totale ordini del 2019, la società ha deciso di intervenire sui turni dell’area produttiva per far fronte al successo della nuova gamma MY2020."Come anticipato il mese scorso, abbiamo deciso di aumentare la nostra capacità produttiva per poter soddisfare le richieste dei clienti ed accorciare i tempi di consegna della nuova gamma MY2020", commenta Livia Cevolini, a.d. di Energica Motor Company. "Si è reso quindi necessario intervenire sui turni di lavoro raddoppiando quelli attuali. Con questo piano verranno aggiunti, a partire da lunedì 9 Marzo e nel rispetto del decreto 8 Marzo, 2 turni giornalieri, diventando quindi 3 in parziale sovrapposizione, e consentendo ad Energica un incremento produttivo di almeno il 50%, fino al 100% con una ramp-up di 1 mese circa".