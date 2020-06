Energica corre in Borsa (+4%), nuovo accordo commerciale in Francia

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company corre a Piazza Affari, dove mostra un guadagno di oltre il 4% a 1,97 euro. La società modenese delle moto elettriche, fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha annunciato di avere firmato un nuovo accordo commerciale in Francia. Il nuovo dealer NamaxE Store, con sede a Bordeaux. “Con il nuovo dealer a Bordeaux, Energica copre un'altra importante area del mercato francese”, ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. “Il mercato delle moto elettriche è in forte crescita nel paese: nel 2019 le vendite sono cresciute del 60,8% rispetto al 2018".