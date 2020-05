Energica: consegne in aumento del 68%nonostante stop produzione nei mesi scorsi

Redazione Finanza 20 maggio 2020 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni quotata sul listino Aim Italia, conferma il trend di crescita nonostante le condizioni complesse di mercato e la chiusura del reparto produttivo dal 25 marzo al 28 aprile. La società ha infatti aumentato l’operatività consegnando ai propri dealers e importatori il 68% di moto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “La produzione continua a ritmi sostenuti, per soddisfare velocemente sia i clienti europei sia quelli statunitensi e asiatici - afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - L’interesse al marchio Energica infatti è confermato sia in Europa sia sui mercati overseas dove sono stati firmati nelle ultime settimane 3 nuovi accordi commerciali. Il numero dei concessionari Energica nel mondo segna dunque un +72% negli ultimi 12 mesi”.