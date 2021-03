Energica: concluso con successo l’aumento di capitale da 15 mln

simone borghi 8 marzo 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha concluso positivamente l’operazione di aumento di capitale con una raccolta complessiva di circa 15 milioni tramite sottoscrizione di 8.374.325 (1.376.500, le azioni assegnate ai sottoscrittori, oltre 6.128.706 assegnate a Ideanomics e le restanti a CRP Meccanica e CRP Technology) azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di 1,78 euro per azione.La società al fine di garantire la partecipazione di Ideanomics, quale investitore strategico, con la quota concordata del 20%, ha deciso di concludere l’operazione limitando l’ingresso di ulteriori investitori finanziari per l’importo di 2,4 milioni pur avendo ricevuto domanda per oltre 150% della capienza.