Energica: conclusa Opa Ideanomics, delisting titolo dal 14/03

Redazione Finanza 8 marzo 2022 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Conclusa l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promosa da Ideanomics su Energica Motor Company. L'offerta pari al prezzo di 3,2 euro per azione, riguarda 16.056.451 azioni ordinarie, pari al 51,84% del capitale sociale della società. Lo si apprende in una nota nella quale si precisa che al al termine del periodo di adesione risultano portate in adesione all'offerta per effetto delle adesioni all’offerta medesima complessive 14.084.535 azioni, pari al 45,48% del capitale sociale dell’emittente e all’87,719% delle azioni oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del corrispettivo) di 45.070.512 euro.Ideanomics e i soggetti con cui agisce in concerto andranno così a detenere 28.996.341 azioni, pari al 93,63% del capitale di Energica. Le azioni Energica verranno sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 10 e 11 marzo 2022 e revocati a partire dalla seduta del 14 marzo 2022.