Energica: arriva un nuovo accordo commerciale in Francia

Daniela La Cava 19 febbraio 2021 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Energica, big modenese delle moto elettriche, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Francia. Il nuovo dealer The Electric Motorbike Shop è situato a Tolosa. "Tolosa rappresenta per il brand Energica un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete vendita francese", ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "Nel 2020 nel paese il mercato di moto elettriche è cresciuto del 30% nonostante i mesi di lockdown, questo grazie anche al contributo di Energica".