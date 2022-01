Energica, arriva nuovo accordo commerciale in Scandinavia

Redazione Finanza 13 gennaio 2022 - 14:50

Energica Motor Company sigla un nuovo accordo commerciale in Scandinavia con Gleerup Leasing A/S. Il nuovo importatore si trova in Danimarca e rappresenta un’opportunità strategica molto importante per lo sviluppo del network Energica in Scandinavia. In Danimarca sono presenti più di 5.500 stazioni di ricarica in tutto il territorio, si tratta quindi di una Nazione già pronta al passaggio alla mobilità elettrica.“Siamo entusiasti di questo importante accordo commerciale e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il 2022” – Afferma Jimmy Gleerup, CEO di Gleerup Leasing A/S – “già nel 2020, il 16,4% delle auto immatricolate era elettrico, e questi numeri sono destinati a crescere. Per questo motive è importante aumentare l’offerta anche di moto elettriche ed Energica rappresenta la soluzione migliore per i nostri clienti più esigenti”.