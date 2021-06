Energica: arriva Emce, il nuovo motore elettrico delle moto

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 13:05

Energica presenta Emce, il nuovo motore elettrico creato in co-engeneering con l'azienda italiana Mavel. Il nome è l’acronimo di Energica Mavel co-engeneering e nasce come espressione diretta della mentalità della casa motociclistica modenese, che ogni anno punta sull’innovazione tecnologica e il miglioramento delle già alte performance tecnologiche. Il nuovo Powertrain sarà infatti utilizzato in esclusiva su tutta la gamma Energica."L’introduzione nel mercato del nuovo motore EMCE era prevista per il 2022, ma a seguito delle difficoltà della nostra supply chain - a causa della situazione pandemica mondiale - abbiamo deciso di anticipare i tempi e in soli 6 mesi abbiamo sviluppato questo progetto di co-engeneering con Mavel, fino all'attuale produzione", afferma Giampiero Testoni, cto di Energica.