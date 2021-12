Energica amplia la sua rete a 20 concessionari negli Stati Uniti

Daniela La Cava 30 novembre 2021 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha ampliato la sua rete a 20 concessionari negli Stati Uniti. Le moto Energica sono prodotte nel cuore della Motor Valley italiana incorporando la tecnologia all'avanguardia derivata dalle corse. La statunitense Ideanomics, società globale focalizzata sul settore della mobilità elettrica, sta aumentando la propria partecipazione nella società dal 20% a circa il 70%. Lo si apprende in una nota del gruppo italiano delle moto elettriche nella quale si spiega che grazie al supporto di Ideanomics, il brand Energica porta sul mercato le moto elettriche più avanzate ad un pubblico ancora più ampio di appassionati, quello statunitense.Lo scorso 20 settembre 2021, la società ha dichiarato che raddoppierà la sua rete di rivenditori entro il 2022. Oggi l'azienda conferma che si sta muovendo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Ad oggi, spiega ancora la nota, Energica conta 14 dealer attivi sul territorio americano e ha appena firmato nuovi accordi commerciali in altri 6 stati: Colorado, Hawaii, New Mexico, New York, Ohio e Washington."La domanda di moto Energica è stata così alta che i rivenditori stanno attualmente effettuando i preordini", ha affermato Stefano Benatti, ceo di Energica Motor Inc. “Le nostre due più recenti acquisizioni di concessionari sono le prime a rappresentare Energica nell'importantissimo mercato del Midwest - Tytlers Cycle e Moto Union - entrambe situate nel Wisconsin. Oltre 2,7 milioni di motociclisti si trovano nella regione del Midwest, di cui 308.000 nel Wisconsin. Espandendo la nostra rete di concessionari utilizzando criteri di selezione molto rigorosi, stiamo superando i nostri obiettivi di crescita e siamo entusiasti di continuare su questa traiettoria nel 2022 e oltre”."Le moto Energica sono un grande passo avanti per la comunità motociclistica", afferma Michael Kiley, preside e proprietario di Tytlers Cycle e Moto Union. "Dopo aver visto Larry Pegram guidare una Eva Ribelle in giro per Road America alla massima velocità utilizzando poco più dell'1% dell'autonomia della batteria per giro, penso che il mondo abbia compreso il potenziale di autonomia di queste moto". Kiley aggiunge che "Energica costruisce una moto fantastica con tutti i vantaggi dell'elettrico”.