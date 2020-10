Energica: accordo di factoring con Westlake Financial Servicesâ

Redazione Finanza 29 ottobre 2020 - 18:12

Energica Motor Company ha sottoscritto un accordo di factoring con Westlake Financial Servicesâ per il finanziamento della rete di concessionari americana. La casa modenese attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni conta ad oggi più di 70 dealer nel mondo di cui la metà ingaggiati negli ultimi 12 mesi.Energica sta pianificando un’espansione della rete di concessionari americani in vista della prossima stagione motociclistica. Il nuovo accordo con Westlake Financial Services è un passo cruciale per raggiungere questo obiettivo.L'accordo darà ai concessionari Energica statunitensi l'opportunità di acquistare un maggior numero di moto grazie ad un metodo di finanziamenti innovativo, consentendo di esporre il prodotto nei propri showroom per più tempo, ottimizzando la gestione del capitale circolante."Grazie alla grande richiesta sui modelli Energica MY2020, prevediamo per questo anno un raddoppio di vendite negli Stati Uniti rispetto all'anno precedente (2019)", ha sottolineato Stefano Benatti, CEO di Energica Motor Company Inc., la controllata Energica negli Stati Uniti."La nostra ulteriore espansione potrà essere supportata al meglio con questo tipo di strumento finanziario, fornito da un'istituzione così importante come Westlake Financial con oltre 50.000 concessionarie automobilistiche e motociclistiche negli Stati Uniti e oltre 3 miliardi di dollari di asset gestiti".