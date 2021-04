Energica: accordo commerciale in Italia, nuovo concessionario in Puglia

Daniela La Cava 7 aprile 2021 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere firmato un nuovo accordo commerciale in Italia con Sostenibiland. Il nuovo concessionario si trova in Puglia, Lecce. Il suo core business è completamente dedicato alla mobilità sostenibile."Il nuovo accordo con Sostenibiland rappresenta per noi un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete di distribuzione nel nostro Paese", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. “Secondo i dati di mercato nel solo mese di Marzo il settore moto elettriche ha segnato un 101,79% in più rispetto al 2020”. “La richiesta è sempre più crescente, auspichiamo quindi che la rete di ricarica fast si espanda velocemente anche al centro-sud Italia perché questo darebbe davvero una spinta decisiva per la transizione ecologica della mobilità su quattro e due ruote”.