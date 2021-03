Energica: OK da cda ad aumento di capitale per crescita su mercati Usa e Asia

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company ha deliberato di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di 17 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società ('nuove azioni'), da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati italiani e esteri (anche già azionisti della società) nonché a investitori diversi dagli investitori qualificati. In particolare, l'aumento di capitale è finalizzato a sostenere la crescita e a rafforzare la presenza sul mercato statunitense e asiatico.L’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è finalizzata, spiega la società modenese delle moto elettriche, a rafforzare in tempi rapidi le dotazioni patrimoniali e finanziarie della società per sostenere gli investimenti, anche in considerazione dell’andamento del portafoglio ordini che continua a registrare un aumento in termini di valore rispetto al 2020, nonché supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo dell’emittente. La raccolta tramite l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sarà indirizzata verso investitori di medio-lungo periodo anche al fine di garantire una maggiore stabilità della compagine sociale. L’aumento di capitale potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2021.